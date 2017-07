Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor einer Zunahme von Cyber-Angriffen aus China und Russland.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, heißt es im neuen Verfassungsschutzbericht, Russland und China seien mehrfach als Angreifer erkannt worden. Besonders im Visier seien das Auswärtige Amt und die deutschen Botschaften im Ausland, außerdem das Finanz- und das Wirtschaftsministerium sowie das Kanzleramt und die Bundeswehr. Im Verfassungsschutzbericht wird der Zeitung zufolge auch vor einer möglichen Beeinflussung der Bundestagswahl durch russische Cyber-Attacken auf deutsche Parteien und Politiker gewarnt. Dabei gehe es um die Ausspähung vertraulicher und sensibler Daten.



In Berlin stellen Bundesinnenminister de Maizière und Verfassungsschutzpräsident Maaßen am Vormittag den Verfassungsschutzbericht offiziell vor. Er beleuchtet vor allem extremistische Tendenzen in Deutschland. Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland berichten, warnt der Verfassungsschutz darin vor einem Anstieg der Gewalttaten der sogenannten Reichsbürger.