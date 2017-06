Nach einer erneuten weltweiten Cyber-Attacke hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik an die Softwarehersteller appelliert, Sicherheitslücken in ihren Programmen möglichst schnell zu schließen.

Im Deutschlandfunk sagte BSI-Präsident Schönbohm, solange Schwachstellen bekannt seien, würden sie ausgenutzt, und zwar vom Staat im Rahmen seiner gesetzlichen Befugnisse sowie von Kriminellen. Schöhnbohm betonte, sobald das BSI Kenntnis von einer Sicherheitslücke habe, würden vertraulich Hinweise an die Hersteller weitergeleitet. Die europäische Polizeibehörde Europol wirft den Unternehmen im Umgang mit der IT-Sicherheit Nachlässigkeit vor. Europol-Chef Wainwright sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", viele internationale Konzerne hätten ihre Computersysteme noch nicht einmal grundlegend gesichert.