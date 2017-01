Cyber-Attacke E-Mails von EZB-Chef Draghi und Ex-Regierungschef Renzi gehackt

Hacker sind offenbar in die E-Mail-Konten von EZB-Chef Draghi und des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Renzi eingedrungen.

Die Polizei in Rom nahm nach eigenen Angaben in diesem Zusammenhang zwei Personen fest. Sie stünden im Verdacht, weitere Zehntausende Konten - darunter im Vatikan - angegriffen zu haben. Ermittler hätten zudem einen Server sichergestellt. Weiter hieß es, fast alle Daten seien in den USA gespeichert worden. Wie die gewonnenen Informationen genutzt worden seien, werde dezeit von einer auf Cyber-Verbrechen spezialisierten Einheit geprüft.