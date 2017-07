Die Folgen der weltweiten Cyber-Attacke von Ende Juni sind offenbar schwerwiegender als bislang bekannt.

In einigen Unternehmen in Deutschland stünden seit über einer Woche die Produktion oder andere kritische Geschäftsprozesse still, teilte das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn mit. Namen nannte die Behörde nicht.



Medienberichten zufolge ist das Milka-Werk von Mondelez in Lörrach betroffen. Auch beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf laufe die Produktion noch nicht überall auf vollem Niveau, heißt es.



Die Ende Juni aufgetauchte Schadsoftware verschlüsselt Daten auf infizierten Rechnern und fordert deren Nutzer zur Zahlung von 300 Dollar auf, um diese Daten wieder freizukaufen.