Cyber-Attacke Server der baltischen Nachrichtenagentur BNS angegriffen

Zahlreiche Netzwerkkabel (dpa / picture-alliance / Matthias Balk)

Die baltische Nachrichtenagentur BNS ist Ziel einer Cyber-Attacke geworden.

Wie heute in der estnischen Hauptstadt Tallinn mitgeteilt wurde, griffen Unbekannte gestern die Server des Netzwerks an. Dadurch seien das Email-Programm sowie das Redaktionssystem der in den drei baltischen Ländern tätigen Agentur lahmgelegt worden. BNS habe gut zehn Stunden lang keinerlei Meldungen veröffentlichen können.