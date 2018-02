In Nordrhein-Westfalen sollen Behörden und Unternehmen besser vor Cyber-Angriffen geschützt werden.

Dazu wurde heute eine engere Zusammenarbeit mit dem in Bonn ansässigen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI - vereinbart. Dabei geht es unter anderem um das IT-Management in Krisenfällen. Laut BSI ist Nordrhein-Westfalen nach Hessen und Rheinland-Pfalz das dritte Bundesland, das eine derartige Vereinbarung mit der Behörde trifft.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.