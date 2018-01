Im vergangenen November hatten die Nato-Verteidigungsminister beschlossen, digitale Waffen künftig auch offensiv und nicht länger nur zur Verteidigung einzusetzen. Dazu sind jetzt neue Details bekannt geworden.

Der Wissenschaftsjournalist Peter Welchering sagte im Deutschlandfunk, die Nato sei nun aktiv in bislang verbotenen Angriffsarten. Dabei werden offensiv Sicherheitslücken in gegnerischen Systemen und Rechnern genutzt, um Schadsoftware einzuschleusen. Die Nato plane Cyber-Operationen in drei Bereichen. Direkt auf dem Gefechtsfeld sollen etwa Kontrollrechner von intelligenten Minenfeldern ausgeschaltet werden. Außerdem will die Nato mit Hilfe von Cyberwaffen die Serverstruktur des Gegners in Armeehauptquartieren ausschalten. So sollen etwa Radaranlagen manipuliert werden, sodass sie bestimmte Luftoperationen nicht wahrnehmen können.



Besonders umstritten ist laut Welchering mögliche Cyberangriffe auf die Zivile Infrastruktur, wie Strom- und Wasserversorgung oder Bankennetze. Hochrangige Nato-Militärs setzten sich aber aktuell dafür ein, das Offensivverbot auch für diesen Einsatzbereich zu kippen.



Welchering betonte, die Nato entwickle kaum eigenständig digitale Waffen. Stattdessen greife das Cyber-Zentrum des Bündnisses auf die Arsenale der Mitgliedsstaaten zurück oder kaufe Schadsoftware und Sicherheitslücken am grauen oder sogar schwarzen Markt ein.



