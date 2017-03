Deutschland wird offenbar zunehmend Ziel staatlicher Hackerangriffe aus dem Ausland.

Der Präsident des Bundesamts in der Informationstechnik, Schönbohm, sagte der "Welt am Sonntag", man registriere täglich Online-Attacken gegen die Regierungsnetze. Auch andere politische Institutionen seien Ziel von Angriffen. Die zentrale Cyberabwehr-Behörde des Bundes stelle sich deshalb auf eine weitere Verschärfung des Kampfs im Internet ein. Das Lagezentrum ist laut Schönbohm "in erhöhter Bereitschaft", um schnell auf neue Situationen reagieren zu können. Zudem berate das BSI den Bundeswahlleiter, die Länder und Parteien.



Hintergrund sind auch Erfahrungen mit dem US-Wahlkampf. Nach Ansicht von Experten könnte die Bundestagswahl im Herbst Deutschland zu einem bevorzugten Ziel machen.