Russische Hacker haben offenbar 2015 wichtige Geheiminformationen von Rechnern des US-Geheimdienstes NSA gestohlen.

Das Wall Street Journal berichtet, dass der Diebstahl erst Monate später entdeckt worden ist. Die Angreifer sollen unter anderem Informationen darüber erbeutet haben, wie die NSA in ausländische Netze eindringt, beziehungsweise wie der Geheimdienst seine eigenen Netze schützt. Experten bewerten den Angriff als einen der bedeutendsten in den letzten Jahren.



Die Zeitung berichtet, dass die Hacker möglicherweise über die Antivirus-Software Kaspersky Lab an die Informationen gekommen sein soll. Das Unternehmen sagt allerdings, es gebe keine Belege für einen solchen Zwischenfall.