Der Bundesverfassungsschutz warnt vor einer weltweit laufenden Cyber-Angriffskampagne.

Die Angriffe unter dem Namen "Berserk Bear" stellen nach Einschätzung von Verfassungsschutz-Präsident Maaßen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Maaßen sagte in Potsdam, der Angreifer klopfe systematisch Schwachstellen ab und nutze diese dann, um in die Netze einzusteigen. Er gehe davon aus, dass dies ein strategisches Vorgehen sei, um weltweite Sabotage vorzubereiten. Die Art und Weise des Angriffs und weitere Indizien deuteten darauf hin, dass die Cyber-Angriffe von Russland aus gesteuert würden.



In Potsdam diskutieren zur Zeit Politiker und Sicherheitsexperten bei einer Konferenz über nationale Cybersicherheit. Neben Maaßen nehmen auch BKA-Präsident Münch und der Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, Sczesny, an den Beratungen teil.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.