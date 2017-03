Die Wikileaks-Enthüllungen über die Spähmethoden der CIA zeigen nach Ansicht von US-Präsident Trump, dass die Technologie des Geheimdienstes nicht ausreichend gegen Lecks geschützt ist.

Wie der Sprecher des Weißen Hauses in Washington mitteilte, fordert Trump eine Erneuerung der Systeme, damit solche Informationen nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangen. - Wikileaks hat nahezu 9.000 Dokumente veröffentlicht, die aus dem CIA-Zentrum für Cyberaufklärung in Langley bei Washington stammen und über die Computer- und Internetspionage des Geheimdiensts Auskunft geben sollen. Die CIA erhob den Vorwurf, dass die Veröffentlichung ihres Cyberspionage-Arsenals das Leben von US-Bürgern in Gefahr bringe.