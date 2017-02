Dachau KZ-Gedenkstätte hat gestohlenes Eingangstor wieder

Zwei Spediteure bringen das gestohlene Eingangstor der KZ-Gedenkstätte Dachau zurück. (dpa)

Die KZ-Gedenkstätte Dachau hat das vor gut zwei Jahren gestohlene historische Eingangstor wieder zurückerhalten.

Der bayerische Kultusminister Spaenle bezeichnete die Rückkehr als "wichtigen historischen Moment" und kündigte an, die Erinnerungsarbeit aktiv fortzusetzen. Das Tor mit der Aufschrift "Arbeit macht frei" war 2014 entwendet worden und wurde im vergangenen Jahr in der norwegischen Stadt Bergen von der Polizei sichergestellt. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.



Nach dem Diebstahl war das Tor am Eingang des Lagers durch eine Replik ersetzt worden. Nach einer Restaurierung soll es künftig in der Dauerausstellung der Gedenkstätte gezeigt werden.