Handwerker aussuchen, Kostenvoranschläge einholen und dann loslegen – so gehen viele Hausbesitzer vor, die ein Dach ausbauen wollen. Doch das birgt viele Fallen, sagt Harald Nitzschke, Energieberater bei der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt.



"Weil der Dachdecker sieht nur sein Dach und was noch zusätzlich notwendig ist, vielleicht noch etwas Innenausbau, das wird einfach nicht berücksichtigt an der Stelle, weil der weiß das nicht. Der kann es auch meistens nicht, da braucht man eben noch ein zweites und drittes Gewerk und dann kommen natürlich entscheidende Mehrkosten."

Beratung von Architekten ist sinnvoll

Deshalb empfiehlt er bei größeren Projekten wie einem Dachausbau einen Architekten. Der plant mit dem Bauherren, was zu machen ist und wie es optimal umgesetzt werden kann. Das fängt schon bei der Frage an, ob sich ein Ausbau zum Beispiel für neue Kinderzimmer überhaupt lohnt, erklärt Architekt Wolfgang Teichert aus Halle.



"Dann sensibilisiere ich den Bauherren auch noch mal dahingehend und sage, die Kinder sind jetzt 12. Dann ist es heute üblich Au Pair zu machen und im Ausland zu studieren. Das heißt, sie bauen das jetzt für sechs Jahre. Und ich kann ja auch sagen, hören sie zu, diese Maßnahme würde sie so und so viel kosten, wollen sie das tatsächlich machen"



Wenn ja, dann kann ein Ausbau die Lösung sein, den man später auch anders nutzen kann. Durch leichte Trennwände und richtig verlegte Leitungen kann man zum Beispiel mit wenig Aufwand Räume zusammenlegen. Große Dachfenster auf der Südseite bringen zwar viel Licht, aber auch viel Hitze im Sommer, sagt Teichert und plädiert eher für die Nord- oder Westseite. Außerdem muss man auf die richtige Dämmung achten, wenn man direkt unter dem Dach wohnt.

Bei Dämmstoffen, wo diese Wärmespeichermöglichkeit nicht so ausgeprägt ist, da kommt es nach drei vier Stunden, dass die Sonnenwärme in den Dachraum eindringt, bis zur Unerträglichkeit von 28 bis 30 Grad – dass dann diese Wohnräume eigentlich nicht mehr bewohnbar sind.

Große Preisunterschiede

Für die Sanierung mit der richtigen Wärmedämmung kann man auch Fördermittel in Höhe von 10 Prozent bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau beantragen, erklärt Harald Nitzschke von der Verbraucherzentrale.



"Oder zinsgünstiges Darlehen – das Programm 151/52 der KfW. Da gibt es einen Zinssatz von 0,75 % und einen Tilgungszuschuss von 7,5%."



Beantragt werden kann es nur über einen KfW-zugelassenen Energieberater. Bei der Suche nach der richtigen Firma helfen Nachbarn, die gute Erfahrungen gemacht haben oder der Architekt. Der holt mehrere Angebote ein und sorgt dafür, dass sie vergleichbar sind. Denn Materialien und Ausführung sind genau festgelegt. Wolfgang Teichert in Halle sieht dabei derzeit Preisunterschiede von bis zu 80 Prozent. Und er überwacht den gesamten Bauablauf und merkt, wenn zum Beispiel die Dämmung nicht richtig angebracht wird.



"Dadurch dringt feuchte Luft in die Konstruktion ein und es kommt zu Kondensationsschäden, dass sehr viel Wasserdampf zu Wasser kondensiert und Holzkonstruktion und Dämmung dauerhaft Schaden nehmen. Und das sieht man eigentlich nicht im verbauten Zustand, sondern tatsächlich erst, wenn der Schaden so groß ist, dass er sich nach innen oder außen dokumentiert."



Durch Schimmel, Türen die sich verziehen, oder marode Sparren durch die im schlimmsten Fall sogar das Dach seine Tragfähigkeit verliert.