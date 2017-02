Dänemark Anklage wegen Kindesmissbrauchs über das Internet

Von seinem Computer in Dänemark aus soll der Angeklagte den Vergewaltigern Anweisungen gegeben haben. (imago/STPP)

In Dänemark steht von heute an ein Rentner vor Gericht, weil er über Jahre hinweg per Internet Vergewaltigungen an Kindern auf den Philippinen bestellt haben soll.

Die Taten konnte der 70-Jährige laut Anklage über einen Livestream verfolgen. Er habe Männern von seinem Computer aus Anweisungen gegeben, was passieren solle. Seit seiner Festnahme im Februar 2016 sitzt der Mann aus einem Kopenhagener Vorort in Untersuchungshaft. Er ist wegen Beteiligung an sexuellem Missbrauch und Vergewaltigungen in fast 350 Fällen angeklagt.