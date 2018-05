Dänemark hat das Tragen der Burka und des Nikab in der Öffentlichkeit verboten.

Das Parlament in Kopenhagen stimmte einem Gesetz zu, welches die islamische Voll- oder Gesichtsverschleierung in öffentlichen Räumen von August an untersagt. Das Gesetz schließt auch Hüte, Mützen, Schals, Masken oder künstliche Bärte ein, die das Gesicht stark verdecken.



In Belgien und Frankreich ist das Tragen von Burka und Nikab bereits unter Strafe gestellt.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.