Dänemark will seinen ohnehin schon harten Kurs in der Asylpolitik noch verschärfen.

Regierungschef Rasmussen sagte in einem Rundfunkinterview, geplant sei, abgewiesene Asylbewerber außerhalb Dänemarks an einem, so wörtlich, nicht sonderlich attraktiven Ort in Europa unterzubringen. Die Pläne für ein solches Zentrum würden bereits mit anderen Ländern, wie beispielsweise Österreich, diskutiert und seien schon relativ weit. Rasmussen erklärte, das Pilotprojekt könne voraussichtlich noch vor Jahresende starten.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.