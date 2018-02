Nach mehr als 80 Jahren gibt Dänemark die Suche nach Öl und Gas an Land und in den nahen Küstengewässern auf.

Dies gehöre der Vergangenheit an, erklärte Energieminister Lilleholt in der Hauptstadt Kopenhagen. Weit entfernt von der dänischen Küste sollten allerdings nach wie vor Ölbohrungen stattfinden. Dort seien die Chancen größer, bedeutende Mengen zu finden. Mit ihrer jetzigen Entscheidung reagiert die Regierung auf Proteste aus der Bevölkerung. In den vergangenen Jahrzehnten waren nie kommerziell nutzbare Ölvorkommen in Dänemark gefunden worden.

