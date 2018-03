Die dänische Regierung will gegen Parallelgesellschaften vorgehen.

Ministerpräsident Rasmussen präsentierte ein Maßnahmenpaket, mit dem verhindert werden soll, dass allzu viele Menschen mit Migrationshintergrund an demselben Ort leben. Das Paket enthält 22 Punkte. Unter anderem sollen kriminelle Vergehen in bestimmten Stadtteilen härter bestraft werden können als anderswo. Außerdem will die Regierung den Zuzug in bestimmte Gebiete stärker regeln. Auch der Abriss von ganzen Gebäudekomplexen ist Teil der Maßnahme.



Für die Umsetzung der Vorschläge braucht die Regierung aus Konservativen und Liberalen die Unterstützung der Sozialdemokraten.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.