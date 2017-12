Dänemark will seine Kontrollen an den Grenzübergängen nach Deutschland verschärfen.

So steht es im Haushaltsplan, den das Parlament in Kopenhagen gestern Abend verabschiedet hat. An allen Grenzübergängen sollen automatische Nummernschild-Scanner aufgebaut werden. An den fünf großen Übergängen werden zudem Kontrollhäuschen aufgestellt. Dänemark hatte die Kontrollen vor einem Jahr wieder eingeführt, wegen der steigenden Flüchtlingszahlen.

