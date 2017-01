Dänemark Umstrittenes Schmuckgesetz wird offenbar kaum angewendet

Syrische Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Rodby im Süden Dänemarks. (picture alliance / EPA / Claus Hansen)

Die dänische Polizei macht trotz einer gesetzlichen Grundlage kaum Gebrauch davon, Flüchtlingen ab einem bestimmten Wert Bargeld und Schmuck abzunehmen.

In den vergangenen zwölf Monate beschlagnahmte die Polizei nach offiziellen Angaben nur vier Mal Geld von Asylsuchenden. Der Wert betrug umgerechnet rund 15.800 Euro. Das sogenannte Schmuck-Gesetz war vor einem Jahr verabschiedet worden. Die Behörden haben damit das Recht, Wertgegenstände mit einem Wert von mehr als rund 1.350 Euro einzuziehen. Damit soll die Versorgung der Asylsuchenden in Dänemark mitfinanziert werden. - Auch in Deutschland und der Schweiz müssen Flüchtlinge mitgebrachtes Bargeld unter Umständen abgeben.