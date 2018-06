Die stellvertretende Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Dagdelen, sieht keine Chance für freie und faire Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag in der Türkei.

Der immer noch geltende Ausnahmezustand lasse keine Vielfalt in der Berichterstattung zu, sagte Dagdelen im Deutschlandfunk (Audio-Link). Tausende Journalisten säßen im Gefängnis, Prädidentschaftskandidaten müssten aus der Untersuchungshaft heraus ihren Wahlkampf führen.



Auch die Durchführung der Wahlen ist laut Dagdelen nicht dazu angelegt, ein faires Ergebnis zu erzielen. Besonders in Gebieten mit vorwiegend kurdischer Bevölkerung seien nur wenige Wahllokale vorgesehen. Die Menschen, die dort ihre Stimme abgeben wollten, würden so regelrecht entmutigt.



Die türkische Opposition will bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl mehr als 600.000 Beobachter einsetzen, um einen fairen Verlauf zu gewährleisten.



Ein Sprecher der größten Oppositionspartei CHP sagte der Deutschen Presse-Agentur, an jeder Wahlurne sollten mindestens zwei Freiwillige stehen. Auch die pro-kurdische HDP und kleinere Parteien wollen Beobachter stellen. Sie haben sich erstmals mit Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und Medien zu einer "Plattform für freie Wahlen" zusammengeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.