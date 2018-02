In der russischen Teilrepublik Dagestan hat ein Bewaffneter vor einer orthodoxen Kirche fünf Menschen erschossen.

Alle Todesopfer seien Frauen, teilte eine Regierungssprecherin in der Hauptstadt Machatschkala mit. Zudem seien mindestens drei weitere Personen verletzt worden. Der 22 Jahre alte Täter habe auch auf mehrere Sicherheitskräfte gefeuert, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Der Angriff ereignete sich in der Kleinstadt Kisljar, nahe der Grenze zu Tschetschenien. Zu der Tat bekannte sich der IS, ohne Belege dafür zu veröffentlichen. In Dagestan gibt es immer wieder islamistische Anschläge.

