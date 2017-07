In der Abgas-Affäre beim Stuttgarter Autobauer Daimler hat der baden-württembergische Verkehsminister Hermann gefordert, die Schuldigen ausfindig zu machen.

Es müsse geklärt werden, wer mögliche Manipulationen bei Diesel-Autos veranlasst und wer davon gewusst habe, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Dabei sei es Aufgabe der Justiz, die Verantwortungslinien zu überprüfen. Hermann betonte, er halte es nicht für wahrscheinlich, dass derartige Entscheidungen in den unteren Ebenen von Unternehmen getroffen würden. Es sei fraglich, welche Motivation ein einfacher Ingenieur haben sollte, so etwas zu tun.



Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" steht Daimler im Verdacht, in der Abgasaffäre bei Diesel-Autos noch massiver manipuliert zu haben als bisher bekannt. In mehr als einer Million Fahrzeuge sollen die Abgaswerte mit einer illegalen Software manipuliert worden sein.