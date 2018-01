Beim Autobauer Daimler kandidiert ein Verein mit rechten Tendenzen bei den Betriebsratswahlen im März.

Das "Zentrum Automobil", das es seit acht Jahren gibt, sieht sich als Alternative zu von ihr so bezeichneten "Staatsgewerkschaften" wie der IG Metall. Die wiederum stuft den Verein als politisch weit rechts ein. Dessen Mitbegründer Oliver Hilburger ist seit 2010 Betriebsrat im Daimler-Werk Untertürkheim. Er war fast 20 Jahre lang Gitarrist der 2010 aufgelösten Rechtsrock-Band "Noie Werte", deren Musik sich in Bekennervideos der NSU-Terroristen befand. Hilburger wurde deshalb auch vor dem entsprechenden Ausschuss des baden-württembergischen Landtags befragt.



Die AfD lehnte einen Aufnahmeantrag Hilburgers ab, offenbar, weil er als zu rechts eingestuft wurde. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun sagte dem Deutschlandfunk: "Wir sind als Partei aktiv, wir sind aber keine politische oder soziale Resozialisierungseinrichtung für Leute, die irgendwann einmal früher Probleme gehabt haben." Im November wurde Hilburger von dem Magazin "Compact" als Redner zu einer Veranstaltung eingeladen, bei der der AfD-Politiker Björn Höcke und der Pegida-Gründer Lutz Bachmann im Publikum saßen.



Die Konzernleitung beobachtet die Aktivitäten des Vereins innerhalb der Betriebsräte. Das politische Engagement sei Privatsache der Beschäftigten, teilte das Unternehmen dem Deutschlandfunk schriftlich mit. "Sollte es dabei aber arbeitsrechtlich oder strafrechtlich relevantes Verhalten geben, so werden wir dies in jedem Einzelfall prüfen und gegebenenfalls die notwendigen Konsequenzen ziehen." 2014 holte das "Zentrum Automobil" rund zehn Prozent bei den Betriebsratswahlen.



