US-Präsident Trump hat in einer Rede auf dem Jahrestreffen der Waffenlobby NRA für das Tragen von Waffen geworben.

Er erinnerte an die Terroranschläge von Paris im November 2015 und meinte, die Zahl der Opfer wäre nicht so hoch gewesen, wenn jemand zurückgeschossen hätte. Trump sicherte zu, dass es mit ihm als Präsident keine Einschränkung des Rechts auf Waffenbesitz geben werde. Er bekräftigte in Dallas seinen Vorschlag, Lehrer mit Waffen auszustatten, um an Schulen Angreifer abwehren zu können. Nach dem Schulmassaker mit 17 Todesopfern im Februar in Florida war Trump vorübergehend auf Distanz zur NRA gegangen, nachdem er in den Jahren zuvor mehrfach bei deren Versammlungen aufgetreten war.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.