Damaskus Kämpfe um Wasserquellen flammen wieder auf

In Teilen von Damaskus ist das Trinkwasser knapp. (afp / Louai Beshara)

Die syrische Armee hat in der Nähe von Damaskus mit einem Einsatz zur Rückeroberung der von Rebellen kontrollierten Wasserquellen begonnen.

Aus Militärkreisen hieß es, die Operation habe am Morgen begonnen. Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von erneuten Gefechten und Luftangriffen in dem Tal Wadi Barada. In der Region befindet sich das wichtigste Wasserreservoir für die Bevölkerung in der Hauptstadt. Für Unterbrechungen der Versorgung machen sich Rebellen und Regierung gegenseitig verantwortlich. Seit zehn Tagen gilt in Syrien eigentlich eine landesweite Waffenruhe, die jedoch brüchig ist.