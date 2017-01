Kollegen hätten ihr berichtet, dass in einigen Teilen von Damaskus überhaupt kein Wassser mehr aus den Leitungen käme, sagte die Nothilfe-Koordinatorin. Woanders hätten die Menschen Quellen angezapft, aber das Wasser sei oft nicht trinkbar. Nur wer das Geld dazu habe, könne sich Trinkwasser kaufen, berichtete Katharina Ebel. Helfer versuchten, Tanks zu organisieren, um die Menschen mit Wasser zu versorgen. Die Reparatur des beschädigten Stausees sei langwierig.

Die Nothilfekoordinatorin von SOS-Kinderdorf in Syrien, Katharina Ebel, in der Talkshow Anne Will (imago / Jürgen Heinrich)Trotzdem sei die Lage der Menschen in Damaskus nicht mit der Situation in Aleppo vergleichbar, so die Einschätzung der Nothilfe-Koordinatorin. Zwar werde in Damaskus genauso wie in Aleppo Wasser als Kriegsmittel verwendet, was die Menschen in eine dramatische Notlage bringe. Anders als in Aleppo funktioniere in Damaskus aber das Behördensystem, sodass sich die Notlage leichter überbrücken ließe. Weil dort nicht so viel zerstört sei, werde es nicht zu einer ähnlich schlimmen Lage wie in Aleppo kommen, meinte Ebel.

In der umkämpften Stadt habe sich die Lage etwas beruhigt. Das habe zu einer Verbesserung der Situation der Menschen in Aleppo geführt. Viele hätten den zuletzt belagerten Ost-Teil der Stadt verlassen und seien inzwischen bei Verwandten oder Freunden untergekommen.

