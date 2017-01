Damaskus Wasserversorgung wird laut Behörden wiederhergestellt

In Teilen von Damaskus ist das Trinkwasser knapp. (afp / Louai Beshara)

Die syrischen Behörden melden eine Einigung mit den Rebellen zur Wiederherstellung der Hauptwasserversorgung von Damaskus.

Techniker sollten Zugang zu der Anlage in der Region Wadi Barada erhalten, berichtet das staatliche Fernsehen. Eine Bestätigung von Vertretern der Aufständischen lag zunächst nicht vor. Regierung und Rebellen weisen sich gegenseitig die Schuld an den Schäden zu, die seit Ende Dezember die Trinkwasserversorgung von etwa vier Millionen Menschen gefährden. Die Vereinten Nationen hatten von einem gezielten Angriff gesprochen, ohne einer Seite die Schuld zu geben.



Die Aufständischen halten Wadi Barada seit 2012. In der Region befindet sich die wichtigste Wasserquelle für die Bevölkerung in der Hauptstadt.