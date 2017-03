Nach den Terroranschlägen in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist die Zahl der Todesopfer auf 59 gestiegen.

Wie die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, gab es außerdem mindestens 120 Verletzte. Unter den Toten sind nach Angaben des Außenministeriums in Bagdad etwa 40 Iraker. - Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana explodierten zwei Sprengsätze in der Nähe eines schiitischen Schreins auf einem Friedhof in der Altstadt. Den Behörden zufolge galt der Anschlag Bussen mit Pilgern.