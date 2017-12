Der Europapolitiker der Grünen, Daniel Cohn-Bendit, hält ein stärkeres Europa angesichts der Probleme in der Welt für nötig. Deutsche Politiker machten einen Fehler, wenn sie versuchten, Europa zu verstecken, sagte er im Dlf.

In Ländern, die der EU skeptisch gegenüber stehen, müsse man für Europa kämpfen, sagte Cohn-Bendit. Alle Gesellschaften in Europa müssten sich noch einmal die Frage stellen, ob sie Europa wollten oder nicht. Wer nur die Hand aufhalte, ansonsten aber einen homogenen, abgeschlossenen Nationalstaat wolle, könne nicht Mitglied der EU sein.



Im Brexit sieht Cohn-Bendit auch eine Chance: Einerseits könne der EU-Austritt Großbritanniens eine Warnung für andere Länder sein. Er werde zeigen, dass es kein "Europa à la carte" gebe. Gleichzeitig werde damit klargestellt, wie eine Partnerschaft mit der EU aussehen kann. Der Brexit werde das Modell für mögliche zukünftige Austritte anderer Mitglieder, so der Europapolitiker.



Cohn-Bendit kritisierte die deutsche Politik für ihre Zurückhaltung beim Thema Europa. So sei etwa SPD-Chef Martin Schulz im Wahlkampf nicht fähig gewesen, über Europa zu sprechen. Die nächste deutsche Bundesregierung müsse Antworten auf die Fragen finden, die etwa der französische Präsident Emmanuel Macron stelle. Die französisch-deutsche Zusammenarbeit sei wichtig, um andere Staaten von Europa zu überzeugen.



Cohn-Bendit sagte, er sei aber optimistisch, dass die nächste Bundesregierung sich der europäischen Auseinandersetzung stellen werde. "Angesichts der Probleme in der Welt wird der Druck, mehr Europa zu denken, größer. Das sind beste Voraussetzungen dafür, dass wir - wie sagte Merkel: wir werden das schaffen".

