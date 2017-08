Seine Atmosphäre hat auf der Tagseite eine Temperatur von fast 4.500 Grad. Damit ist es dort so heiß wie auf der Sonnenoberfläche im Bereich der dunklen Sonnenflecken!

Der Planet, der knapp dreimal so viel Masse hat wie Jupiter, kreist in nur anderthalb Tagen um seinen Stern. Der strahlt etwa dreißigmal mehr Energie ab als die Sonne – und kocht so den Planeten regelrecht auf. Bei dieser Hitze können Moleküle wie Wasser, Kohlendioxid oder Methan nicht existieren.

Scott Gaudi von der Universität von Ohio und seine Kollegen sind überzeugt, dass die intensive Einstrahlung die Planetenatmosphäre verdampfen lässt. KELT-9b muss eine Art Kometenschweif haben.

Auch die Bahn des Planeten ist ungewöhnlich. Er läuft nicht in etwa in der Äquatorebene um seinen Stern, sondern fast senkrecht dazu über die Pole hinweg. Der Stern selbst dreht sich so schnell, dass er an den Polen abgeplattet ist, ähnlich wie Saturn in unserem Sonnensystem.

Dieses bemerkenswerte Gespann steht im Sternbild Schwan, nahe dem Kreuzungspunkt von Körper und Flügeln – und zieht jetzt jede Nacht hoch über den Südhimmel.

Dort kreist um einen blau-weißen heißen Stern ein gelb-rötlich glühender Planet, der mit seinem Gasschweif wie eine lodernde Fackel erscheint. Mit bloßem Auge ist dieses apokalyptische Szenario allerdings nicht zu erkennen.