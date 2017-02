Das Klassik-Magazin Holländer, Gina, Pultstars

Liebe, Tod und Erlösung: Um diese Elemente kreist Richard Wagners Oper "Der fliegende Holländer". Ihre Neuinszenierung in Hannover ist ebenso Thema im "Musikjournal" wie Francesco Cileas Opernerstling "Gina" in Venedig oder der Solti Dirigentenwettbewerb in Frankfurt.

Am Mikrofon: Raoul Mörchen