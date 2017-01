Das Klassik-Magazin Zohra, Passagierin und Simplizissimus

Andere Länder, andere Sitten: Musizierende Frauen, bei uns selbstverständlich, sorgen in Afghanistan für Empörung unter den Muslimen. Das Frauenorchester "Zohra" ist ebenso ein Thema im "Musikjournal" wie die Premieren der Opern "Die Passagierin" in Gelsenkirchen und "Simplicius Simplicissimus" in Bremen.

Am Mikrofon: Jochen Hubmacher