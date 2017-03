Die Umstände sind so katastrophal, dass Züchter teilweise gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Für die Organisation PETA steht sogar fest: In der Massentierhaltung in Deutschland sei Tierquälerei Alltag.

Immer mehr Verbraucher sind damit nicht einverstanden: Sie kaufen Fleisch nur noch von zertifizierten Betrieben, die ihre Schweine unter besseren Bedingungen halten – oder wechseln gleich zur fleischlosen Wurst.

Für das Wochenendjournal ist Autor Manfred Götzke mit den Tierrechtlern von PETA unterwegs. Er trifft einen Landwirtschaftsfunktionär, den die Tierrechtler wegen vermeintlicher Verstöße angezeigt haben. Er besucht einen Hof, der seine Schweine anders hält – mit Stroh, statt Betonboden, Auslauf und viel Platz.