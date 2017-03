Das Magazin Neues aus der Rockszene

Der Brite Tim Bowness veröffentlicht ein Konzeptalbum über einen alternden Rockstar, X-Japan will endlich auch in Europa landen und die US-Band Spoon versucht sich an Rockmusik ohne Gitarren. Und wir gratulieren in der neuen Serie "Musikers Handwerkszeug" dem Wah Wah-Pedal zum 50. Geburtstag.

Am Mikrofon: Tim Schauen