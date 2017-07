Einige Texte seien "schwierig", urteilt die Journalistin im Gespräch mit @mediasres. Beispielsweise lege der Artikel "Terror-Logik" von Andreas Hauß die Theorie nahe, diverse Anschläge des sogenannten Islamischen Staates seien inszeniert.

Darin richtet sich der Autor an den Leser: "Kann es sein, dass Sie zur Rettung Ihres Wahrnehmungs- oder gar Weltbildes jetzt die Frage stellen, ob ich denn hier behaupte, es habe gar keine Leichen oder Verletzte gegeben? Ich frage zurück: Muss ich etwas behaupten oder beweisen? Eine Beweislastumkehr, die mir zudem den Aufbau einer Theorie unterschieben will, mache ich aber nicht mit." Das wäre, so Enkeler, "dann wieder das Zeichen einer Verschwörungstheorie" – die Hauß aber ja eigentlich gar nicht habe aufstellen wollen.

Gelungene Medienkritik

Auf der anderen Seite gebe es auch gut recherchierte Artikel. So setze sich Marcus Klöckner unter der Überschrift "Journalisten und die Bilderberg-Konferenz" mit journalistischen Grundsatzfragen auseinander, wie: "Inwieweit nutze ich als Journalist Einladungen, um Hintergrundinformationen zu bekommen und berichte dann nicht direkt darüber: Ist das zulässig oder nicht?"

Insgesamt befinde sich "Rubikon" noch in der Entwicklung, sagt Enkeler. Im Augenblick stelle sich die Seite "sehr heterogen" dar. Was vor allem gelinge, sei das kritische Analysieren von Leitmedien. So würden Punkte wie innere Widersprüche, Plausibilität und das Verschieben innerer Maßstäbe thematisiert, die für alle Journalisten von Interesse sein sollten.

"Unglaublich bunten Haufen"

Und wer steckt hinter diesen Texten? Enkeler spricht von einem "unglaublich bunten Haufen" renommierter Autoren und solcher, "die man gar nicht kennt". Einer, der die Widersprüchlichkeit von "Rubikon" und seines Personals verdeutlicht, ist Chefredakteur Jens Wernicke.

Der Publizist arbeitet auch für "KenFM" – ein Webmagazin, das jüngst in einer politikwissenschaftlichen Arbeit als verschwörungstheoretische Seite gekennzeichnet worden sei. Und eben dort, auf "KenFM", habe Wernicke den umstrittenen Schweizer Historiker Daniele Ganser interviewt. Der ist Mitglied im "Rubikon"-Beirat und beschwert sich in dem Interview darüber, medial im Verschwörungstheoretiker-Kontext dargestellt zu werden.

(bor)