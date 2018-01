Das Raketenzentrum Trauen Raumfahrt in der Lüneburger Heide

Bei den Anfängen der Raketentechnik in Deutschland denken viele an Peenemünde und Wernher von Braun. Tatsächlich aber gab es das "Raketenflugtechnische Forschungsinstitut" nahe dem Ort Trauen in der Lüneburger Heide schon viel früher.

Von Dirk Lorenzen