35 Stimmen wären nötig, die PKW-Maut in den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag zu schicken – am Ende geht dann aber doch alles ganz schnell:

"Da die Anrufung des Vermittlungsausschusses aus mehreren Gründen empfohlen wird, haben wir zunächst darüber zu befinden, ob allgemein ein Vermittlungsverfahren gewünscht wird. Ich bitte um Handzeichen, wer allgemein ein Vermittlungsverfahren anstrebt, ich bitte um das Handzeichen. (PAUSE) Das ist eine Minderheit. Damit entfällt eine Abstimmung über die Ausschussempfehlungen – ich stelle fest, dass der Bundesrat die Einberufung des Vermittlungsausschusses nicht verlangt", stellt, persönlich wenig begeistert, die Bundesratspräsidentin und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer fest.

Winfried Herrmann, Grüner Verkehrsminister aus Baden-Württemberg, äußert wenige Minuten vorher noch ganz grundsätzliche Kritik am Vorhaben der Bundesregierung und der Bundestagsmehrheit:

"In dieser Zeit, wo eigentlich gefordert ist, dass wir in Deutschland uns positiv zu Europa äußern, in dieser Zeit ist es völlig unangebracht, ein politischer großer Schaden, wenn wir sagen, wir in Deutschland machen eine Ausländermaut – das ist kein gutes Zeichen für Europa."

Doch auch im Detail kann er der Infrastrukturabgabe, die mit der heutigen Änderung europarechtskonform werden sollte, wenig abgewinnen.

"Der Bund hat immer wieder vorgebracht, dass es ja eine neue Form der Nutzungsfinanzierung ist und dass es außerdem auch sozusagen hilfreich ist und steuernd. Ist es aber nicht. Denn jede Maut, die nicht entfernungsabhängig ist, hat auch keine verkehrliche Lenkungswirkung. Und genau in ihrem Modell fehlt es, denn es ist ja jeweils eine Flatrate für Zeiten, es ist egal, ob man viel fährt oder wenig fährt."

Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing rechnet vor, dass die erhofften Einnahmen aus der PKW-Maut unter dem Strich ganz schnell ins Soll führen könnten:

"Wenn man die Einnahmen sich anschaut: Mit 600 Millionen prognostiziert die Bundesregierung die Einnahmen der Maut. Alleine in Trier bedeutet der Rückgang der Einnahmen im Einzelhandel und der Gastronomie, wenn nur zehn Prozent der Luxemburger wegbleiben, einen Verlust von zehn Millionen Euro im Jahr."

Kritik, die Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU, nicht gelten lassen will:

"Es hat in der Vergangenheit auch dazu Vereinbarungen gegeben, die eingehalten werden, die Infrastrukturabgabe wird für ausländische Kraftfahrzeuge auf Autobahnen erhoben, Bundesstraßen bleiben frei…"

Was aber selbst dem CDU-regierten Saarland zuletzt nicht ausreichte. Die vielen Kritikpunkte aus den Ländern hatten auch die Fachausschüsse des Bundesrates geäußert. Die Besonderheit: Dort haben alle Bundesländer jeweils eine Stimme – im Bundesratsplenum jedoch unterschiedlich viele, gestaffelt unter anderem nach der Bevölkerungszahl.

Im Vorfeld haben sich die verschiedenen Regierungskoalitionen auf ihr jeweiliges Abstimmungsverhalten einigen müssen. Der baden-württembergische Mautkritisierer Winfried Herrmann zum Beispiel schließt seine Rede mit der Feststellung:

"Wir müssen für Baden-Württemberg sagen, wir dürfen nicht einfach Nein sagen, sondern müssen uns enthalten, weil die CDU uns das Veto gestellt hat."

Und so wirkt der Auftritt des Bundesverkehrsministers Alexander Dobrindt heute geradezu entspannt – während Annegret Kramp-Karrenbauer mit den drei Stimmen des Saarlandes ohne größeren Schaden für die Union gegen die heutigen Änderungen stimmen kann. Die bereits beschlossene PKW-Maut wird also nun noch leicht verändert – um dann nach der Bundestagswahl vielleicht umgesetzt zu werden: 2019 könnte die Technik dafür fertig sein. Wenn sie bis dahin nicht doch wieder gestoppt wird, weil es andere politische Mehrheiten gibt.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.