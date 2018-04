Zahlreiche Mythen und Legenden ranken sich um dieses Sternbild, das nach dem kalten Winter den fruchtbaren Frühling verkündet. Meist gilt die Jungfrau als Dike, die Göttin der Gerechtigkeit. In historischen Sternkarten wird sie wie ein Engel mit Flügeln dargestellt. In einer Hand hält sie eine Kornähre. Der Hauptstern der Jungfrau heißt Spica, das ist das lateinische Wort für Kornähre.

Nach dem Ende des so friedlichen und sorgenfreien goldenen Zeitalters war Dike über die Verdorbenheit der Menschen entsetzt. Traurig verließ sie die Erde und begab sich in himmlische Sphären. Dort sitzt sie bis heute und hat das schreckliche Treiben auf unserem Planeten im Blick. Im alten China galten große Teile unserer Jungfrau und angrenzender Sternbilder als Himmelspalast, in den sich der Herrscher mit seinen Beratern zurückzog.

Die riesige elliptische Galaxie M87 im Sternbild Jungfrau (ESO) (ESO)

Für die Astronomen ist die Jungfrau vor allem deshalb bedeutend, weil in diesem Sternbild der Virgo-Galaxienhaufen liegt – eines der wichtigsten Objekte im gesamten Kosmos. Unsere Milchstraße gehört zu einer kleinen Gruppe von Galaxien, die vom großen Haufen in der Jungfrau angezogen wird. Wir driften also in diese Richtung – aber es wird Milliarden Jahre dauern, bis wir dort "ankommen".