Das Superwahljahr 2017 Wie lange hält der "Schulz-Effekt"?

Ist das Jahr 2017 das Jahr, in dem die Rechtspopulisten in Europa einen Siegeszug antreten werden? Die Frage ist mit dem unerwartet schwachen Abschneiden von Geert Wilders in den Niederlanden noch nicht abgehakt. Bei den Bundestagswahlen im Herbst könnte die AfD ein zweistelliges Ergebnis einfahren.

Moderation: Dirk-Oliver Heckmann