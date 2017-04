Im sächsischen Torgau hat der Bund der Lutherstädte den Preis "Das unerschrockene Wort" verliehen.

Die Auszeichnung geht an das ehemalige Bürgermeister-Ehepaar Markus und Susanna Nierth aus Tröglitz in Sachsen-Anhalt und an das Künstlerehepaar Horst und Birgit Lohmeyer aus Jamel in Mecklenburg-Vorpommern. Die Preisträger werden für ihren Einsatz für Demokratie sowie gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus geehrt.



Das Ehepaar Nierth hatte sich nach dem Brandanschlag auf eine geplante Unterkunft in Tröglitz für die Unterbringung von Flüchtlingen engagiert. Das Ehepaar Lohmeyer organisiert jährlich ein Rockfestival gegen rechts - in Jamel, das als "Nazi-Dorf" bekannt geworden war. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.