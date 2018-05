Kamera-Aufnahmen sogenannter Dashcams in Autos können bei Unfällen als Beweis vor Gericht verwendet werden.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Aufnahmen verstießen zwar gegen das Datenschutzrecht. Da aber Unfallbeteiligte ohnehin Angaben zu Person, Versicherung und Führerschein machen müssten, sei dies nachrangig. In der Urteilsbegründung heißt es weiter, ein permanentes Aufzeichnen bleibe verboten. Es sei aber technisch möglich, eine kurze Aufzeichnung des Unfallgeschehens zu gestalten, etwa durch ein andauerndes Überschreiben in kurzen Abständen.



Mit dem Richterspruch hatte die Revision eines Autofahrers aus Sachsen-Anhalt Erfolg, der anhand seiner Dashcam-Aufnahmen seine Unschuld an einem Unfall in Magdeburg beweisen wollte. Das war ihm in der Vorinstanz jedoch verwehrt worden.

