Nach Enthüllungen über einen mutmaßlichen Datenmissbrauch bei Facebook hat die britische Firma "Cambridge Analytica" ihren Chef suspendiert.

Geschäftsführer Nix werde mit sofortiger Wirkung während einer vollumfänglichen, unabhängigen Ermittlung von seinen Aufgaben entbunden, teilte das Unternehmen am Abend mit. Die Firma soll umfangreiche Daten ohne Wissen der Facebook-Nutzer für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Trump eingesetzt haben.



Der Vorstand von "Cambridge Analytica" nannte Kommentare, die Nix gegenüber einem verdeckt arbeitenden Reporter der britischen Fernsehnachrichtensendung Channel 4 News gemacht hatte, als Grund für die Entscheidung. Er gab auch andere Vorwürfe des Fehlverhaltens an.



Die Sendung hatte Ausschnitte eines heimlich aufgenommenen Treffens eines Reporters mit Nix ausgestrahlt. Nix sagt darin, dass seine Firma eine wichtige Rolle dabei gespielt habe, den Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 herbeizuführen. Er prahlte zudem unter anderem damit, Politiker übers Ohr zu hauen.



Das Unternehmen war am Wochenende von Facebook ausgesperrt worden.

"Cambridge Analytica" habe unrechtmäßig erhaltene Nutzerdaten entgegen früheren Zusicherungen nicht gelöscht, erklärte das Soziale Netzwerk zur Begründung. Nach Informationen der "New York Times" und des "Guardian" sollen einige Informationen von rund 50 Millionen Facebook-Mitgliedern zu "Cambridge Analytica" gelangt sein. Um sie zu sammeln, wurde eine Umfrage zu Persönlichkeits-Merkmalen aufgesetzt, die bei Facebook als wissenschaftliche Forschung angemeldet wurde. Die Daten gingen dann ohne Wissen der Nutzer an "Cambridge Analytica".



Inzwischen wächst auch der Druck auf Facebook. Gründer Mark Zuckerberg soll in den USA, Großbritannien und vor dem Europaparlament aussagen. In Deutschland wird am Freitag im Bundestag der Digital-Ausschuss tagen. Auch hier sollen Facebook-Vertreter befragt werden. Sie sollen etwa klären, ob deutsche Nutzer von dem Skandal betroffen sind. Bundesjustizministerin Barley, SPD, forderte, Facebook müsse erklären, wie die Privatsphäre seiner Nutzer künftig besser geschützt werden solle.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.