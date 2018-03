In der Affäre um möglicherweise illegale Datenerhebungen bei Facebook schaltet sich auch die deutsche Politik intensiver ein.

So will der Digital-Ausschuss des Bundestages den Internetkonzern dazu befragen, ob auch deutsche Nutzer und ihre Daten betroffen sind. Das kündigte der IT-Experte der Union, Jarzombek, an. SPD und Union würden dazu für Freitag eine Sondersitzung des Ausschusses beantragen.



Der Netzexperte der Grünen, von Notz, forderte die Bundesregierung dazu auf, den Grundrechtsschutz im Digitalen ernst zu nehmen. Berlin habe dem US-Unternehmen jahrelang signalisiert, dass es nichts zu befürchten habe, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Bundesjustizministerin Barley, SPD, forderte, Facebook müsse erklären, wie er die Privatsphäre seiner Nutzerinnen und Nutzer künftig besser schützen wolle.



Der Finanzdienst Bloomberg berichtete, dass die US-Aufsichtsbehörde FTC Ermittlungen zu dem Fall eigeleitet habe. Sollte sie eine Verletzung der Datenschutz-Regeln feststellen, kann sie hohe Strafen verhängen. Die Facebook-Aktie fiel bereits am Montag um rund sieben Prozent, das löschte über 35 Milliarden Dollar Börsenwert aus.



Hintergrund sind Berichte, nach denen das Unternehmen "Cambridge Analytica" im Jahr 2014 Zugriff auf Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern erhielt. Die Informationen seien unter anderem dafür verwendet worden, den Wahlkampf des damaligen Präsidentschaftsbewerbers Trump zu unterstützen.

