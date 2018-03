In der Affäre um illegale Datenauswertungen beim US-Konzern Facebook haben die britischen Behörden Ermittlungen angekündigt.

Die Datenschutzbehörde ICO erklärte in London, es gehe unter anderem um die Frage, ob Facebook nach dem Verlust der Daten entschlossen gehandelt und rechtzeitig informiert habe. Außerdem wolle man einen Durchsuchungsbefehl in den USA gegen die Firma "Cambridge Analytica" erreichen.



Das Unternehmen soll laut Medienberichten im Jahr 2014 Zugriff auf Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern erhalten haben, ohne dass diese davon wussten. Die Informationen seien unter anderem dafür verwendet worden, dem damaligen Präsidentschaftsbewerber Trump Wahlwerbung zu ermöglichen.



Bereits gestern hatten sowohl das Europäische Parlament als auch der US-Senat in Washington Untersuchungen zu dem Fall angekündigt.



Der ehemalige Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Schaar, sieht Facebook in der Affäre mit in der Verantwortung. Er sagte im Deutschlandfunk, das Geschäftsmodell von Facebook basiere darauf, dass man viel über die Nutzer wisse und diese Kenntnisse anderen zugänglich mache. Im Grunde genommen wüssten die Nutzer das auch. Allerdings interessierten sich die wenigsten für Datenschutz.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.