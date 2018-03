Nach dem Datenskandal bei Facebook hat EU-Justizkommissarin Jourova eine härtere Gangart gegen das Unternehmen angekündigt.

In der "Bild am Sonntag" verwies sie auf neue EU-Datenschutzregeln, die im Mai in Kraft treten. Jourova betonte, bei möglichen Strafen bis zu vier Prozent des weltweiten Umsatzes werde sich auch Facebook sehr genau überlegen, wie Datenmissbrauch künftig verhindert werden könne. Der Zeitung zufolge fordert die EU-Kommissarin Facebook-Geschäftsführerin Sandberg in einem Brief auf, klarzustellen, inwieweit europäische Nutzer von dem Skandal betroffen sind.

