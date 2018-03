Facebook-Chef Zuckerberg hat in der Datenaffäre um "Cambridge Analytica" Fehler eingeräumt.

In einem Eintrag in seinem Online-Netzwerk schrieb er, er habe daran gearbeitet, genau zu verstehen, was passiert sei und wie sich das in Zukunft verhindern lasse. Die wichtigsten Maßnahmen seien bereits vor Jahren unternommen worden. Konkret kündigte Zuckerberg drei Schritte an. Facebook-Apps, die Zugang zu einer größeren Menge Daten hatten, sollen untersucht werden. Zudem sollen Entwickler sollen nicht mehr so so leicht an Daten kommen. Nutzer sollten schließlich durch ein Tool besser erkennen können, welchen Apps sie Zugang zu ihren Daten gewähren.



Der Jurist Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise hatte Facebook mit Blick auf die Datenaffäre Heuchelei vor geworfen. Er sei erstaunt, dass sich der Konzern in dem Skandal hintergangen fühle, sagte der ehemalige Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein im Deutschlandfunk (Audio-Link). Im Prinzip habe die britische Firma "Cambridge Analytica" nichts anderes gemacht, als das Angebot von Facebook zu nutzen. Sie habe sich dabei zwar nicht an das Datenschutzrecht gehalten - das mache das Soziale Netzwerk aber auch nicht, und das ist schon seit Jahren. "Der böse Bube ist in erster Linie Facebook", betonte Weichert. "Cambridge Analytica" sei ein Mittäter. Der US-Konzern habe nun aber Angst, dass seine Vertrauenswürdigkeit bei den Kunden verloren gehe. Die Bundesregierung erwartet von Facebook Aufklärung. In dieser Frage schließe man sich der EU-Kommission an, erklärte Regierungssprecherin Demmer in Berlin.



"Entsetzt, dass wir hintergangen wurden"



Facebook hatte mit Bedauern auf die Datenaffäre reagiert. Firmenchef Zuckerberg und alle Verantwortlichen seien sich des Ernstes der Lage bewusst, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens. Man werde alles tun, um die Informationen der Nutzer zu schützen. Das gesamte Unternehmen sei entsetzt darüber, "dass wir hintergangen wurden". Facebook werde alles tun, um seine Richtlinien durchzusetzen und die Informationen der Nutzer zu schützen.



"Cambridge Analytica" soll Daten von rund 50 Millionen Facebook-Nutzern dazu benutzt haben, um den US-Wahlkampf zugunsten des jetzigen Präsidenten Trump zu beeinflussen. Gestern Abend suspendierte die britische Firma ihren Chef. Geschäftsführer Nix werde mit sofortiger Wirkung während einer vollumfänglichen, unabhängigen Ermittlung von seinen Aufgaben entbunden, teilte das Unternehmen mit.



Klage eingereicht



US-Medienberichten zufolge haben Facebook-Aktionäre inzwischen Klage gegen das Unternehmen eingereicht. Darin ist von sachlich falschen und irreführenden Aussagen zur Firmenpolitik die Rede. Nach Ansicht der Kläger hätte Facebook mitteilen müssen, dass es Dritten ohne deren Zustimmung Zugriff auf Nutzer-Daten gewährt habe.



Mit der Angelegenheit wird sich auch der Digital-Ausschuss des Deutschen Bundestags befassen. Am Freitag soll eine Sondersitzung beantragt werden. Facebook soll befragt werden, ob auch deutsche Nutzer und ihre Daten betroffen sind.



Einfluss infrage gestellt



Der Kölner Computerlinguist Jürgen Hermes stellte den tatsächlichen Einfluss von "Cambrigde Analytica" infrage. Mit Blick auf eine mögliche Wahlbeeinflussung durch individuelle Wahlwerbung sagte Hermes im RBB-Hörfunk, er könne nicht glauben, dass das Unternehmen in der Entwicklung so weit sei, wie es behaupte. Aus seiner Sicht stehe die Wissenschaft in dem Punkt noch ziemlich am Anfang. Er gehe vielmehr davon aus, dass es sich zum größten Teil um PR handele.



Hermes stellte dar, dass "Cambrigde Analytica" behaupte, aus Daten eine Art Psychografik-Plattform gebaut zu haben. Diese solle die Gefühlswelt jedes Amerikaners darstellen. Dadurch könnten im Wahlkampf empfängergerechte Nachrichten verschickt werden. Ängstlichen Wählern könnte man zum Beispiel mehr Schutz versprechen.

