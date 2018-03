Die Bundesregierung erwartet vom US-Internetkonzern Facebook Aufklärung über den möglichen Missbrauch privater Daten von Millionen von Nutzern.

In dieser Frage schließe man sich der EU-Kommission an, erklärte Regierungssprecherin Demmer in Berlin. Wenn es zutreffe, dass Daten von 50 Millionen Nutzern abgegriffen und für politische Zwecke eingesetzt worden seien, sei das nicht akzeptabel. Facebook hatte mit Bedauern auf die Datenaffäre um die britische Firma "Cambridge Analytica" reagiert.



Firmenchef Zuckerberg und alle Verantwortlichen seien sich des Ernstes der Lage bewusst, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. Man sei selbst betrogen worden und werde alles tun, um die Informationen der Nutzer zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.