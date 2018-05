Die umstrittene britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica stellt ihre Dienste ein und meldet Insolvenz an. Alle Tätigkeiten sollten unverzüglich beendet werden, teilte das Unternehmen mit.

Das "Wall Street Journal" schreibt, der Auslöser sei, dass Kunden abgesprungen seien - und zugleich die Anwaltskosten wegen des Datenskandals in die Höhe schnellten. Das Blatt beruft sich auf "informierte Personen".



Cambridge Analytica stand im Zentrum des Skandals um den Datenmissbrauch beim Online-Dienst Facebook. Dabei ging es um das Abschöpfen der Daten von rund 87 Millionen Nutzern durch Cambridge Analytica, die unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Trump genutzt worden sein sollen. An der ursprünglichen Umfrage mittels einer App hatten nur einige hunderttausend Nutzer teilgenommen. Hinzu kamen aber Informationen über deren Freunde bei Facebook.



Cambridge Analytica betonte am Mittwoch nochmals, man habe sich im Rahmen der Gesetze bewegt, die Vorwürfe seien falsch.



