Der vor knapp drei Wochen bekannt gewordene Hacker-Angriff auf das Datennetz des Bundes ist angeblich fehlheschlagen.

Die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtet unter Berufung auf nicht näher beschriebene Sicherheitskreise, den ausländischen Hackern sei es nicht gelungen, in das speziell gesicherte Datennetz einzudringen. Zwar sei bei dem Cyberangriff die Infrastruktur genutzt worden, um die Schadsoftware von der Hochschule des Bundes zum Auswärtigen Amt zu übertragen. Doch sei der Versuch der Angreifer gescheitert, außerhalb dieser Verbindung auf Daten zuzugreifen. - In früheren Medienberichten hatte es geheißen, es seien auch Informationen, darunter Brexit-Protokolle des Auswärtigen Amtes erbeutet worden.

